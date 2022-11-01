MÜSİAD EXPO’da 19’uncu buluşma

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü­zenlenecek fuara, 124 ülke­den 100 binin üzerinde zi­yaretçi ve katılımcı bekle­niyor. Fuara Bursa’dan da tekstilden makineye, gıda­dan inşaata kadar farklı sektörlerde faaliyet göste­ren 16 firma katılacak.

Küresel ve bölgesel tica­rete yön verecek MÜSİAD EXPO 2022’de nitelikli alım heyetleri, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

MÜSİAD EXPO 2022’ye katılan Bursa firmaları

A.H. Atalay Tekstil

Akyükselen İnşaat

Atik Endüstriyel

Birel Tekstil

BST Water

Cevval Tekstil

Dekostar

Durmazlar Makina

Gülbebe

Hacı Hasanoğulları

Hazer Tekstil

Karan Makina

KFA Fuarcılık

Kocamanlar Balık

Sani Tekstil

Şener Pekmez Helva