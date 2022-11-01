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MÜSİAD EXPO’da 19’uncu buluşma
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarı olma özelliği taşıyan MÜSİAD EXPO 2 – 5 Kasım tarihleri 19’uncu kez kapılarını açacak.
Genel 01.11.2022, 00:15
TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara, 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor. Fuara Bursa’dan da tekstilden makineye, gıdadan inşaata kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 16 firma katılacak.
Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek MÜSİAD EXPO 2022’de nitelikli alım heyetleri, iş insanlarıyla bir araya gelecek.
MÜSİAD EXPO 2022’ye katılan Bursa firmaları
A.H. Atalay Tekstil
Akyükselen İnşaat
Atik Endüstriyel
Birel Tekstil
BST Water
Cevval Tekstil
Dekostar
Durmazlar Makina
Gülbebe
Hacı Hasanoğulları
Hazer Tekstil
Karan Makina
KFA Fuarcılık
Kocamanlar Balık
Sani Tekstil
Şener Pekmez Helva
3
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