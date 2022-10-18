İtimat Kutu fark yaratıyor

Sami Özçağlar tarafından 2000 yılında kurulan İtimat Ambalaj, Kayapa Or­ganize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metreka­resi kapalı alan olmak 7 bin 500 metrekarelik tesisinde üretim ger­çekleştiriyor. Yıllık 15 bin ton üre­tim kapasitesine sahip olan firma, 50 kişilik çalışan kadrosuyla oluklu mukavva kutu ve koli üretmekte.

İkinci neslin firmada görev alma­sıyla birlikte oluklu mukavva koli üretiminde en çok tercih edilen gözde ambalaj markalarından ol­mayı sağlayan İtimat Ambalaj, sektörde elde ettiği başarısını modern ve son tekno­loji makineler ile taçlandırıyor. Müşterileri­nin beklentilerini en hızlı ve kaliteli şekilde karşılamayı ilke edinen firmanın ürettiği ambalajlar; gıda, kimya, otomotiv, tekstil gibi farklı sektörlerde kullanılıyor. Ambalaj sektöründe Marmara Bölgesi’nde önemli bir hacme sahip olan İtimat Ambalaj’ın imal ettiği ürünler tüm sektörlerin oluklu mukavva kutu ve seperatör ihtiyaçlarının yanı sıra köşebent, VCI torba, demonte pa­letler ve ofset ihtiyaçlarını da karşılıyor. Sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler geliştiren İtimat Am­balaj, başarılarına yenilerini ekle­meyi hedefliyor.

Son teknoloji ile çözümler sağlıyoruz

2002 yılında Veysel Karani ma­hallesinde 250 metrekarelik bir alanda ticari faaliyetlerine başla­yan ve kısa sürede hızla büyüyen İtimat Ambalaj’ın ikinci kuşak temsilcisi ve fir­manın genel müdür yardımcısı Uğur Öz­çağlar, 2022 yılının Mart ayında üretim parkuruna dahil ettikleri 4 renk slotter ile saatte 10 bin adet baskı yapabildiklerini söyledi.

Özçağlar, bu işlemi Bursa’da bu ebat­larda ve teknoloji ile sadece İtimat Amba­laj’ın gerçekleştirdiğini söyledi.

“Ambalaj, ürünün giysisi gibidir” diyen İtimat Ambalaj Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özçağlar, “Müşte­rilerimizin ambalaj seçimlerinde ve Ar-Ge çalışmalarında çözüm or­tağı olmaktan mutluluk duyuyo­ruz. Dünyadaki trendleri yakından takip ediyor ve müşterilerimize ürün iyileştirmeleri konusunda yol gösteriyoruz” diye konuştu.