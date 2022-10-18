İtimat Kutu fark yaratıyor
Oluklu mukavva koli üretiminde en çok tercih edilen gözde ambalaj markalarından biri olan İtimat Ambalaj, 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin ve sektörünün önde gelen oluklu mukavva üreticileri arasında.
Sami Özçağlar tarafından 2000 yılında kurulan İtimat Ambalaj, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekaresi kapalı alan olmak 7 bin 500 metrekarelik tesisinde üretim gerçekleştiriyor. Yıllık 15 bin ton üretim kapasitesine sahip olan firma, 50 kişilik çalışan kadrosuyla oluklu mukavva kutu ve koli üretmekte.
İkinci neslin firmada görev almasıyla birlikte oluklu mukavva koli üretiminde en çok tercih edilen gözde ambalaj markalarından olmayı sağlayan İtimat Ambalaj, sektörde elde ettiği başarısını modern ve son teknoloji makineler ile taçlandırıyor. Müşterilerinin beklentilerini en hızlı ve kaliteli şekilde karşılamayı ilke edinen firmanın ürettiği ambalajlar; gıda, kimya, otomotiv, tekstil gibi farklı sektörlerde kullanılıyor. Ambalaj sektöründe Marmara Bölgesi’nde önemli bir hacme sahip olan İtimat Ambalaj’ın imal ettiği ürünler tüm sektörlerin oluklu mukavva kutu ve seperatör ihtiyaçlarının yanı sıra köşebent, VCI torba, demonte paletler ve ofset ihtiyaçlarını da karşılıyor. Sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler geliştiren İtimat Ambalaj, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.
Son teknoloji ile çözümler sağlıyoruz
2002 yılında Veysel Karani mahallesinde 250 metrekarelik bir alanda ticari faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede hızla büyüyen İtimat Ambalaj’ın ikinci kuşak temsilcisi ve firmanın genel müdür yardımcısı Uğur Özçağlar, 2022 yılının Mart ayında üretim parkuruna dahil ettikleri 4 renk slotter ile saatte 10 bin adet baskı yapabildiklerini söyledi.
Özçağlar, bu işlemi Bursa’da bu ebatlarda ve teknoloji ile sadece İtimat Ambalaj’ın gerçekleştirdiğini söyledi.
“Ambalaj, ürünün giysisi gibidir” diyen İtimat Ambalaj Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özçağlar, “Müşterilerimizin ambalaj seçimlerinde ve Ar-Ge çalışmalarında çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki trendleri yakından takip ediyor ve müşterilerimize ürün iyileştirmeleri konusunda yol gösteriyoruz” diye konuştu.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2022
Ekim 2022