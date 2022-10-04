Dış ticaret açığı rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Ba­kanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açık­landı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kı­yasla yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 mil­yon dolar, ithalat yüzde 40,4 yükselerek 32 milyar 531 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 11 milyar 194 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşı­lama oranı, Ağustos 2021’de yüzde 81,4 iken geçen ay yüzde 65,6’ya geriledi. İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-ağustos döneminde yüzde 146,3 artışla 73 milyar 435 milyon dolara yük­seldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüzde 82,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,3’e geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi yüzde 13 artışla 41 milyar 101 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın it­halatı karşılama oranı yüzde 91,6 olarak kayıtlara geçti.