Bursa’da 50 firmaya 1,7 milyar liralık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar için ithal makine ve teçhizatına 634 milyon 187 bin 123 dolar ödeneceği öngörülüyor. Söz konusu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’de toplam 24 bin 169 kişi istihdam edilecek.

Bursa’nın teşvik karnesi

Temmuz ayında Bursa’daki 50 projeye yatırım teşviki verildi. Belge alan projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 738 milyon 72 bin 21 lira olarak hesaplandı. 58 milyon 578 bin 249 doların da ithal makine ve teçhizatına ödenmesi öngörülüyor. Söz konusu yatırımların faaliyete geçmesiyle Bursa’da 735 kişiye istihdam sağlanacak.

Temmuz ayında en fazla yatırım teşviki Nilüfer ilçesindeki projelere verildi. Nilüfer’de 17 proje yatırım teşviki alırken, Osmangazi’de 14, İnegöl’de 7, Kestel’de 5, Karacabey’de 3, Yıldırım’da 2, İznik ve Gürsu’daki 1’er proje için de yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Temmuz ayında Bursa’da yatırım teşviki alan projelerde komple yeni yatırımlar öne çıktı. Söz konusu ayda 22 komple yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Bu ayda 19 tevsi, 3’er adet de modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve nakil projesine yatırım teşviki verildi.

Öne çıkan yatırımlar

Temmuzda Bursa’da en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 550 milyon 694 bin 980 lirayla Vatan Pres Otomotiv’in yatırımı için düzenlendi. Firma, Karacabey’de gerçekleştireceği komple yeni yatırım ile muhtelif otomotiv yedek parça ve emniyet kemeri bağlantı parçaları imalatı gerçekleştirecek. Söz konusu ayda Home Dress Tekstil’in Kestel’de triko örgü ve raşel örgü kumaş imalatı için gerçekleştirdiği komple yeni yatırıma 252 milyon 291 bin 772 liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Sönmez Pamuklu Tekstil’in tevsi projesine verilen 80 milyon 622 bin 190 liralık yatırım teşvik belgesi ise Osmangazi’de kısa elyaf (vorteks) iplik üretimini kapsıyor.