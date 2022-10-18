Bursa Textile Show başlıyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde tekstil sektörünün dış ticaretini güçlendirmeyi hedefleyen Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı bugün kapılarını açıyor.
Bursa’da sektörün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı, 8’inci kez kapılarını açıyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen fuarda 133 firma, 2023-2024 Sonbahar-Kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 40’ı aşkın ülkeden 500’den fazla yabancı alıcının katılması bekleniyor. Fuarda ayrıca BTSO’nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında yabancı iş profesyonelleri katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Oda olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa’yı dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren İsmail Kuş, “Bursa Textile Show’u 2018 yılından bu yana fuar olarak organize ediyoruz. Bugün bölgenin en büyük giysilik kumaş fuarı konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2022
Ekim 2022