Bursa Textile Show başlıyor

Bursa’da sektörün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı, 8’inci kez kapılarını açıyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen fuarda 133 firma, 2023-2024 Sonbahar-Kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 40’ı aşkın ülkeden 500’den fazla yabancı alıcının katılması bekleniyor. Fuarda ayrıca BTSO’nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında yabancı iş profesyonelleri katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı İsmail Kuş, Oda olarak sektörle­rin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdik­lerini söyledi. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa’yı dünyadaki en önemli fuar merkezlerin­den biri haline getirmeyi hedefledikle­rini dile getiren İsmail Kuş, “Bursa Tex­tile Show’u 2018 yılından bu yana fuar olarak organize ediyoruz. Bugün bölge­nin en büyük giysilik kumaş fuarı ko­numunda. Kentimizin sektördeki reka­betçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza de­vam edeceğiz. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsil­cilerimize ve fuarımızın düzenlenme­sine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.