BURSA OSB 60.yılını kutluyor

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan (Yalakçayır Organize Sanayi Bölgesi) adıyla kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi 60. kuruluş yıldönümünü görkemli bir şekilde kutlayacak. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Yarım asırı aşkın sanayi tecrübesiyle Türkiye’de OSB’leşme serüvenine öncülük yapan Bursa OSB’nin 60. yılını 10. yılını dolduran BOSİAD’ımızla birlikte kutlayacağız” dedi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi YKB Hüseyin Durmaz, “Kuruluşumuzdan bu yana bölgemize emeği geçen herkese bölgem adına şükranlarımı sunarken aramızdan ayrılan büyüklerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun” diye konuştu.