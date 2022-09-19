Bursa OSB 60. yaşını kutladı

Planlı kalkınma ve sanayileşme ham­lesi kapsamında Türkiye’de kurulan ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Or­ganize Sanayi Bölgesi, kuruluşunun 60. yılını görkemli bir gece ile kutladı. Gecede Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici­leri ve İş İnsanları Derneği’nin de (BO­SİAD) 10. yılı kutlandı.

Programda konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Bursa Orga­nize Sanayi Bölgesi’nin, oluşturduğu model ile yüzlerce organize sanayi bölge­sinin kurulmasına öncülük ettiğini söyledi. Geçen 10 yılda çalışmalarının omurgasını çevre, mesleki eğitim ve genç­lerin oluşturduğunu belirten Çağan, bu kapsamda gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Durmaz’dan yatırım müjdesi

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise yap­tığı konuşmada, Bursa OSB’nin, Türki­ye’nin ilk organize edilmiş sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Durmaz, desteklerle yapılan bölgenin diğer şehirlere de örnek olduğunu dile getirdi.

Giderlerini minimuma düşürmek ama­cıyla güneş enerji santrali kurduklarını ifade eden Durmaz, şunları söyledi: “Nilü­fer Çayı’ndan organize sanayi bölgemize vermek üzere yaklaşık 12 milyon liralık bir proje ile tekrar yeni bir su hattı yapıyo­ruz. Biyolojik arıtma revizyonu 1 milyon avro tutarında bir yatırım. Sokaklarımız, pis su giderlerimiz, doğal gaz borularımız, elektrik kablolarımız ve yollarımız hepsi eskimişti. Biz bütün bu eski bölgeyi yenili­yoruz.”

Toplantıda konuşan Sanayi ve Tekno­loji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Ku­rulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa OSB’nin Türkiye’nin sanayileşmesinde oynadığı role değinerek, bölge sanayicile­rini tebrik etti.

Çınarlar onurlandırıldı

Konuşmaların ardından, Bursa OSB’de ilk olarak kurulan ve hala faaliyetlerini sürdüren 10 firmaya ve Bursa OSB’nin kuruluşuna öncelik eden dönemin BTSO Genel Sekreteri Ergun Kağıtçıbaşı’na pla­ket takdim edildi. Bu kapsamda, İpeker Tekstil, Karsan Otomotiv, SKT Yedek Parça, Coşkunöz Metal Form Makina, Burçelik Bursa Çelik Döküm, Coats Tür­kiye İplik, Çemtaş Çelik Makina, Marelli Mako Türkiye Elektrik, Oyak Renault ve Bosch plaketlerini aldı. 60. yıl pastasının kesilmesinin ardından ünlü sanatçı Gül­ben Ergen sahneye çıktı.