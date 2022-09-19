Bursa OSB 60. yaşını kutladı
Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 60. kuruluş yıldönümünü görkemli bir gece ile kutladı. Gecede BOSİAD’ın da 10. yılı kutlandı.
Planlı kalkınma ve sanayileşme hamlesi kapsamında Türkiye’de kurulan ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, kuruluşunun 60. yılını görkemli bir gece ile kutladı. Gecede Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin de (BOSİAD) 10. yılı kutlandı.
Programda konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin, oluşturduğu model ile yüzlerce organize sanayi bölgesinin kurulmasına öncülük ettiğini söyledi. Geçen 10 yılda çalışmalarının omurgasını çevre, mesleki eğitim ve gençlerin oluşturduğunu belirten Çağan, bu kapsamda gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.
Durmaz’dan yatırım müjdesi
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise yaptığı konuşmada, Bursa OSB’nin, Türkiye’nin ilk organize edilmiş sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Durmaz, desteklerle yapılan bölgenin diğer şehirlere de örnek olduğunu dile getirdi.
Giderlerini minimuma düşürmek amacıyla güneş enerji santrali kurduklarını ifade eden Durmaz, şunları söyledi: “Nilüfer Çayı’ndan organize sanayi bölgemize vermek üzere yaklaşık 12 milyon liralık bir proje ile tekrar yeni bir su hattı yapıyoruz. Biyolojik arıtma revizyonu 1 milyon avro tutarında bir yatırım. Sokaklarımız, pis su giderlerimiz, doğal gaz borularımız, elektrik kablolarımız ve yollarımız hepsi eskimişti. Biz bütün bu eski bölgeyi yeniliyoruz.”
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa OSB’nin Türkiye’nin sanayileşmesinde oynadığı role değinerek, bölge sanayicilerini tebrik etti.
Çınarlar onurlandırıldı
Konuşmaların ardından, Bursa OSB’de ilk olarak kurulan ve hala faaliyetlerini sürdüren 10 firmaya ve Bursa OSB’nin kuruluşuna öncelik eden dönemin BTSO Genel Sekreteri Ergun Kağıtçıbaşı’na plaket takdim edildi. Bu kapsamda, İpeker Tekstil, Karsan Otomotiv, SKT Yedek Parça, Coşkunöz Metal Form Makina, Burçelik Bursa Çelik Döküm, Coats Türkiye İplik, Çemtaş Çelik Makina, Marelli Mako Türkiye Elektrik, Oyak Renault ve Bosch plaketlerini aldı. 60. yıl pastasının kesilmesinin ardından ünlü sanatçı Gülben Ergen sahneye çıktı.