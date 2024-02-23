BİK Genel Kurulu’ndan reform niteliğinde kararlar

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 32. Dönem 5. Toplantısı sona erdi.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde değişen maddeler var.

Genel Kurul tarafından 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin fiili satış şartları, süreli yayınların kadrosunda yer alabilecekler, internet haber sitesi bulunmayan yerlere ilişkin bekleme süreleri ve ziyaretçi trafikleriyle alakalı maddeleri başta olmak üzere 4, 18, 19, 20, 23, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 107, 111, 113, Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinde değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte fikir işçilerinin nitelik şartlarının düzenlendiği maddede değişikliğe gidilerek iletişim alanında ‘yüksek lisans’ veya ‘doktora’ programlarından mezun olanların doğrudan kadroda istihdam edilebilmesine olanak tanındı. Böylece beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin kadroda yer almaları sağlanarak süreli yayınların daha kaliteli ve özgün içerikler üretmesi konusunda vurgu yapıldı.

Yönetmeliğin köşe yazarı istihdamını düzenleyen maddesine “toplumsal mevzular hakkında kendi görüş ve düşüncelerinin yer aldığı” ibaresi eklenerek herhangi bir toplumsal mevzuda fikir sunmayan, güncellikten ve günlük hayattan uzak ve alıntılardan oluşan yazıların ‘köşe yazısı’ olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alındı.

Son yıllarda gazete satışlarında yaşanan düşüşle birlikte kâğıt, kalıp, mürekkep, film ve kimyasallar gibi sarf malzemelerin girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak günlük fiili satış adedi 75 binin ve 100 binin üzerinde olan gazetelere daha fazla resmi ilan verilmesini düzenleyen ek gösterge şartları kabul edildi.

Bir diğer düzenlemeyle ek göstergeden yararlanmak için sahte trafik sağlayan internet haber sitelerinin önlenmesi amacıyla ek gösterge oranları düşürülürken ilan haberleştirme ek göstergesinin ise sadece Genel Kategori’de yer alan internet haber sitelerine verilmesi kararlaştırıldı.

3 ilde bekleme süresi 6 aya düşürüldü.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi bulunmayan Bayburt, Çankırı ve Iğdır illerinde dijital yayıncılık sektörünün canlanması ve ilave istihdam oluşmasını sağlamak üzere bekleme süresi 24 ay yerine 6 ay olarak düzenlendi.

Ayrıca 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan ve 6 aylık bekleme süresinin ardından resmi ilan yayımlama hakkı kazanmak isteyen internet haber sitelerinin gerçekleştirmeleri zorunlu kılınan 4 katı asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 kata düşürülürken sayfa görüntüleme sayısı 2 kat olarak belirlendi.

Durdurma ve yeniden devam kararlarında gün şartı geldi.

İnternet haber siteleri hakkında asgari ziyaretçi ve trafik şartıyla ilgili durdurma ya da yeniden devam etme işlemlerinde; asgari ziyaretçi trafiklerini birbiri ardına en az 7 gün veya ay içerisinde fasılalı olarak en az 16 gün yerine getirip getirmediklerine bakılacak.

Ağır ihlal suçunu işleyenlere 2 yıl hak mahrumiyeti var.

Ziyaretçi trafiklerinde “ağır ihlal” suçundan resmi ilan yayımlama hakları düşürülen internet haber siteleri ve imtiyaz sahipleri 2 yıl içerisinde yeniden resmi ilan yayımlama talebinde bulunamayacak.

Haber sitelerinin devri ve alan adı değişikliğinde kolaylık geldi.

Yönetmelikte daha önce 2 yıl olarak belirlenen devir ve alan adı değişikliği süresi 1 yıla düşürüldü. Böylece mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan internet haber sitelerinin yayıncılık anlamında iyi işler yapan ancak resmi ilan havuzuna dahil olmamış internet haber sitelerine devredilmesi mümkün hale gelirken akılda kalması zor, yazımı uzun alan adlarının değiştirilmesi kolaylaştırıldı.