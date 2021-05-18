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Almanya’da fabrika siparişleri arttı
Almanya’da fabrika siparişleri, martta art arda aylık artışını üçüncü aya taşıyarak bir önceki aya göre yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 27,8 yükseldi.
Finans 18.05.2021, 00:16
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.
Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Fabrika siparişleri, Mart 2020’ye göre yüzde 27,8 artış gösterdi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1,7 artması yönündeydi. Şubat ayına ilişkin söz konusu veri ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,4 artış olarak güncellendi.
Destatis’in açıklamasında, Mart 2021’de siparişlerin salgının başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020’deki siparişlerin yüzde 9,1 üzerinde olduğu kaydedildi.
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