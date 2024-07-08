Çalışma arkadaşımız Huriye Bilişik’in kızı Fem Doğan ve Emre Yüceer, aileler arasında düzenlenen bir törenle nişanlandılar. Sosyal medyada törene dair kareler paylaşıp duygularını dile getiren anne Bilişik, “Birlikte çıktığınız yolun ilk adımında gözlerinizdeki heyecanı mutluluğu görmek... Bu hissin tarifi yok... Bir anne daha ne ister ki... Sevginiz sonsuz olsun, elleriniz yürekleriniz hiç ayrılmasın canlarım” diye yazdı. Biz de Ekohaber ailesi olarak gençleri tebrik ediyor ve “Allah tamamına erdirsin” diyoruz.