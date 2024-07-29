Bursa’da 2004 yılında gazeteciliğe adım atan Ersin Yaşar, 2010 yılında Nilüfer Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde muhabir olarak göreve başlamıştı. 14 yıllık çalışmasının ardından 31 Mart yerel seçimleri sonrası 1 Haziran itibariyle Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından dört dağ ilçesinden (Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli) sorumlu koordinatör olarak görevlendirildi. Arkadaşımıza hayırlı olsun diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.