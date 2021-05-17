Limak’tan engelsiz iletişim

Limak Enerji, 3 yıldır ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ hizmeti ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine çözümler sunuyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyor, abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. Projenin 3. yılı hakkında bilgilendirme yapan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmeleri, çift yönlü iletişim kurabilme ve tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilme adına sektörünün ilki olan İşaret Dili Görüşme Hattı’mızı devreye almıştık. Toplumsal hizmet eşitliği noktasında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız projenin başarılı olması da bizi mutlu ediyor” dedi.