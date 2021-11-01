Yola çıktı Mardin’e

Sosyal yönüyle çok aktif olan Nejat Yahya, Mardin 3. Uluslararası Müzik Festivaline giderken ‘Yola çıktım Mardin’e ve ‘Mardin kapı şen olur’ diyerek yola çıktı, Mardin’in arka sokaklarını da dolaşmayı ihmal etmedi.

