Yavuzlar Dişli’nin iftarında kuşaklar buluştu

Türkiye’nin lider dişli üreticilerinden olan Yavuzlar Dişli ailesi iftarda bir araya geldi. İsmail Alsat’ta düzenlenen iftara yemeğine Yavuzlar Dişli kurucuları Esat Sağlam, Selahaddin Şengül ve Tunçer Yavuz ile ikinci kuşak yöneticileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevgi Yılmaz ve Ozan Demircan ile çalışanlar katıldı.