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Sampa Automotive inşaatı başladı
Eko Kulis 15.01.2024, 19:27
Sampa Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Altuncu ve Abdullah Burkay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Burkay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçecek Sampa Automotive şantiyesinde incelemelerde bulundular.
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