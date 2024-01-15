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Sampa Automotive inşaatı başladı

Eko Kulis 15.01.2024, 19:27
Sampa Automotive inşaatı başladı

Sampa Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Altuncu ve Abdullah Burkay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Burkay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçecek Sampa Automotive şantiyesinde incelemelerde bulundular.

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