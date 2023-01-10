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Özen Gross Kütahya için gün sayıyor
Eko Kulis 10.01.2023, 00:33
Türkiye perakende sektörünün köklü firmalarından Özen Gross, kalitesini Kütahya’ya taşımaya hazırlanıyor. Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Çok yakında Kütahya’dayız” ifadelerini kullandı.
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