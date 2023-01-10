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Özen Gross Kütahya için gün sayıyor

Eko Kulis 10.01.2023, 00:33
Özen Gross Kütahya için gün sayıyor

Türkiye perakende sektörünün köklü fir­malarından Özen Gross, kalitesini Kütahya’ya taşımaya hazırlanıyor. Özen Gross Genel Mü­dürü Onur Özen sosyal medyada yaptığı pay­laşımda, “Çok yakında Kütahya’dayız” ifadelerini kullandı.

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