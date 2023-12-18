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ORAU Otomotiv TAYSAD’ı ağırladı

Eko Kulis 18.12.2023, 15:27
ORAU Otomotiv TAYSAD’ı ağırladı

﻿TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, ORAU Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan’ı ziyaret etti. Otomotiv sektöründeki güncel gelişmeler, TAYSAD’ın faaliyet ve projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken ORAU’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

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