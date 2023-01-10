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Öğrenciler yeni projesi gezdiler

Eko Kulis 10.01.2023, 00:31
Öğrenciler yeni projesi gezdiler

Ömer Kumova İnşaat yönetim Ku­rulu Başkanı Ömer Kumova, Uludağ Üniversitesi Mimar­lık Bölümünde öğrenimlerine devam eden geleceğin mimarları ile Park Mahal projesinde bir araya gelerek pay­laşımlarda bulundu.

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