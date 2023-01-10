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Öğrenciler yeni projesi gezdiler
Eko Kulis 10.01.2023, 00:31
Ömer Kumova İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğrenimlerine devam eden geleceğin mimarları ile Park Mahal projesinde bir araya gelerek paylaşımlarda bulundu.
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