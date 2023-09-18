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Mutlu yıllar Serdar Sağlam
Eko Kulis 18.09.2023, 21:58
Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam’a Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Yılmaz tarafından anlamlı bir doğum günü hediyesi verildi. Sosyal platform üzerinden yardımsever gönüllülerin çocukları mutlu etmek yola çıktıkları proje kapsamında Ağrı ili Diyadin İlçesi Pirali köyündeki çocuklara pasta kestirerek hediyeler verildi ve bu anlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
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