banner6

banner34

Son Dakika

Mutlu yıllar Serdar Sağlam

Eko Kulis 18.09.2023, 21:58
Mutlu yıllar Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Serdar Sağlam’a Ya­vuzlar Dişli Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Yılmaz tarafından anlamlı bir doğum günü hediyesi verildi. Sosyal platform üze­rinden yardımsever gönüllülerin çocukları mutlu etmek yola çıktıkları proje kapsamında Ağrı ili Diyadin İlçesi Pirali köyün­deki çocuklara pasta kestirerek hediyeler verildi ve bu anlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18