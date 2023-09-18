Mutlu yıllar Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Serdar Sağlam’a Ya­vuzlar Dişli Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Yılmaz tarafından anlamlı bir doğum günü hediyesi verildi. Sosyal platform üze­rinden yardımsever gönüllülerin çocukları mutlu etmek yola çıktıkları proje kapsamında Ağrı ili Diyadin İlçesi Pirali köyün­deki çocuklara pasta kestirerek hediyeler verildi ve bu anlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.