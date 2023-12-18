banner34

banner6

Son Dakika

Kayapa OSB’de dostluk kazandı

Eko Kulis 18.12.2023, 15:30
Kayapa OSB’de dostluk kazandı

﻿Kayapa OSB ve Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KSİAD) bölgedeki firmaları buluşturduğu 2. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Loyal Makina oldu. Ünverler Makina 2’inci, Sönmez Makina 3’üncü oldu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18