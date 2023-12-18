Kayapa OSB’de dostluk kazandı

﻿Kayapa OSB ve Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KSİAD) bölgedeki firmaları buluşturduğu 2. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Loyal Makina oldu. Ünverler Makina 2’inci, Sönmez Makina 3’üncü oldu.