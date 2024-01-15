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KalDer, Yeşilova ve Gökçelik’i ziyaret etti

Eko Kulis 15.01.2024, 19:23
KalDer, Yeşilova ve Gökçelik’i ziyaret etti

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, KalDer üyesi olan Yeşilova Holding ve Gökçelik’i ziyaret etti. Direkçi, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yeşilova ile Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ve Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Burak Aras’la görüşerek gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi ve görüş alışverişi yaptı.

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