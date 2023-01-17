KALBİR ATA’nın huzurunda

Kalite Birliği (KALBİR) yönetici kadrosu, üyeleri ve paydaşlarıyla birlikte, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla en az 101 proje sözüyle, Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkarak saygı duruşunda bu­lundu, çelenk bıraktı ve 100 bininci Türk bayrağını Atatürk’e armağan etti.