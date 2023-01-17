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KALBİR ATA’nın huzurunda
Eko Kulis 17.01.2023, 00:44
Kalite Birliği (KALBİR) yönetici kadrosu, üyeleri ve paydaşlarıyla birlikte, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla en az 101 proje sözüyle, Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu, çelenk bıraktı ve 100 bininci Türk bayrağını Atatürk’e armağan etti.
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