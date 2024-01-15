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İkili işbirliği ele alındı
Eko Kulis 15.01.2024, 19:28 15.01.2024, 23:31
BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kurulu üyeleri, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabriye Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak işbirliği konularını görüştüler.
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