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İkili işbirliği ele alındı

Eko Kulis 15.01.2024, 19:28 15.01.2024, 23:31
İkili işbirliği ele alındı

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kurulu üyeleri, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabriye Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak işbirliği konularını görüştüler.

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