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Gıda ve yemek yardımları ele alındı
Eko Kulis 27.02.2023, 23:56
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda deprem bölgesinde sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla “Sahra Mutfakları Malzeme Tedariki, Sevk ve Koordinasyonu Çalışma Grubu” oluşturuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç, Abidin Şakir Özen ve Hakan Batmaz, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
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