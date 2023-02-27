Gıda ve yemek yardımları ele alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda dep­rem bölgesinde sıcak yemek ve gıda ihti­yaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla “Sahra Mutfakları Malzeme Te­dariki, Sevk ve Koordinasyonu Çalışma Grubu” oluşturuldu. Yönetim Kurulu Üye­leri Haşim Kılıç, Abidin Şakir Özen ve Hakan Batmaz, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç ile meclis üyelerinin katılımıyla ger­çekleştirilen toplantıda yapılacak çalışma­lar değerlendirildi.