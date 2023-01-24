Geleceğin sanayisini çizdiler bisiklet kazandılar

Bursa OSB ve BOSİAD’ın Bursa OSB’de faaliyet göste­ren firmalarda çalışanların çocuklarına yönelik ‘Geleceğin sanayisi nasıl olmalı?’ temasıyla düzenlenen resim yarışmasında BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ve Başkan Yardımcısı Mefküre Zümbülova dereceye giren ilk 4 öğrenciye bisiklet ve kasklarını hediye etti.