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Geleceğin sanayisini çizdiler bisiklet kazandılar
Eko Kulis 24.01.2023, 00:32
Bursa OSB ve BOSİAD’ın Bursa OSB’de faaliyet gösteren firmalarda çalışanların çocuklarına yönelik ‘Geleceğin sanayisi nasıl olmalı?’ temasıyla düzenlenen resim yarışmasında BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ve Başkan Yardımcısı Mefküre Zümbülova dereceye giren ilk 4 öğrenciye bisiklet ve kasklarını hediye etti.
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