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Fuat Bursalı’ya büyük jest

Eko Kulis 24.01.2023, 00:34
Fuat Bursalı’ya büyük jest

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı’nın Yö­netim Kurulu Başkanı Fuat Bur­salı’ya memleketi Amasya’dan güzel bir jest geldi. Eğitimden sağ­lığa kadar farklı alanlarda birçok sosyal so­rumluluk projesini hayata geçiren Fuat Bursalı’nın adı, Amasya’da bulunan Yeşilır­mak ve Yemişen mahallesini ayıran ve ticari sahadaki en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi’ne verildi.

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