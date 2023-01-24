Fuat Bursalı’ya büyük jest

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı’nın Yö­netim Kurulu Başkanı Fuat Bur­salı’ya memleketi Amasya’dan güzel bir jest geldi. Eğitimden sağ­lığa kadar farklı alanlarda birçok sosyal so­rumluluk projesini hayata geçiren Fuat Bursalı’nın adı, Amasya’da bulunan Yeşilır­mak ve Yemişen mahallesini ayıran ve ticari sahadaki en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi’ne verildi.