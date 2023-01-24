Son Dakika
Fuat Bursalı’ya büyük jest
Eko Kulis 24.01.2023, 00:34
Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı’ya memleketi Amasya’dan güzel bir jest geldi. Eğitimden sağlığa kadar farklı alanlarda birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Fuat Bursalı’nın adı, Amasya’da bulunan Yeşilırmak ve Yemişen mahallesini ayıran ve ticari sahadaki en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi’ne verildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1387'nci Sayı
Aralık 2022
Eko Haber - 1986'ncı Sayı
Aralık 2022