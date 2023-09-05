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ERA Alüminyum’dan spora büyük destek
Eko Kulis 05.09.2023, 09:56
ERA Alüminyum’un sponsoru olduğu Milli tekvando sporcusu Filiz Ögel, Güney Kore’nin Chuncheon şehrinde düzenlenen turnuvada 46 Kg. Büyük Bayanlar Kategorisinde bronz madalya kazandı. ERA Alüminyum kurucuları Ayşe Köksal ve Şevki Köksal Milli Tekvando sporcusu Filiz Ögel ve antrenörü Ümit Kulak’ı fabrikada ağırladı.
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