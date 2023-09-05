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ERA Alüminyum’dan spora büyük destek

Eko Kulis 05.09.2023, 09:56
ERA Alüminyum’dan spora büyük destek

ERA Alü­minyum’un sponsoru olduğu Milli tek­vando spor­cusu Filiz Ögel, Güney Kore’nin Chuncheon şehrinde düzenlenen turnu­vada 46 Kg. Büyük Bayanlar Kategori­sinde bronz madalya kazandı. ERA Alüminyum kurucuları Ayşe Köksal ve Şevki Köksal Milli Tekvando sporcusu Filiz Ögel ve antrenörü Ümit Kulak’ı fabrikada ağırladı.

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