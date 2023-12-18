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Dostluk grubu bir arada

Eko Kulis 18.12.2023, 15:31
Dostluk grubu bir arada

﻿Balkantürksiad cuma dostluk grubu yemeği Elekt-roteks ve IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler ev sahipliğinde Fasülyeli’de yapıldı. Yemeğe Bursa protokolünden ve iş dünyasından çok sayıda katılım oldu.

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