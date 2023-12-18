Son Dakika
Dostluk grubu bir arada
Eko Kulis 18.12.2023, 15:31
Balkantürksiad cuma dostluk grubu yemeği Elekt-roteks ve IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler ev sahipliğinde Fasülyeli’de yapıldı. Yemeğe Bursa protokolünden ve iş dünyasından çok sayıda katılım oldu.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1438'inci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1437'nci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1436'ncı Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1435'inci Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1434'üncü Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1433'üncü Sayı
Kasım 2023