Deneyimlerini öğrencilere aktardılar

﻿“Yerli Malı Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, Serim Yazılım Genel Müdürü Rasim Serim, BOTÜRK Elektronik Genel Müdürü Münür Özgen ve Üstünova Mühendislik ve Ar-Ge Genel Müdürü Tolga Üstünova, lise öğrencilerine yerli ve milli üretim teknolojilerinin önemini anlattı.