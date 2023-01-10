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CES 2023’ü ziyaret ettiler
Eko Kulis 10.01.2023, 00:35
Lima Lojistik yöneticileri Cenker Ural, Sinan Türel ve Kağan Altınok, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’ü ziyaret ettiler. Bursa’da üretilen yerli otomobil Togg, CES 2023’te yeni vizyonunu sergilerken Lima Lojistik yöneticileri fuarda Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ile bir araya geldi.
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