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BUSİAD Ata’nın huzurunda
Eko Kulis 18.12.2023, 15:31
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan heyet, Cumhuriyetin 100, BUSİAD’ın da 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ata’nın huzuruna çıktı.
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