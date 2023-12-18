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BUSİAD Ata’nın huzurunda

Eko Kulis 18.12.2023, 15:31
BUSİAD Ata’nın huzurunda

﻿Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan heyet, Cumhuriyetin 100, BUSİAD’ın da 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ata’nın huzuruna çıktı.

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