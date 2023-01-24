Son Dakika
Burgaz yürüyüşçüleri
Eko Kulis 24.01.2023, 00:33
Bursa iş dünyası hafta içinde yoğun geçen günlerin stresini hafta sonları buluşarak Burgaz’da yürüyüş yaparak atıyor. Mümin Pekcan, Adnan Sözeri, İlhan Uslu, Mümin Şentürk, Naci Şahin, Mecit Boyacı ve Serdar Sağlam bir araya gelerek önce yürüyüş yaptılar ardından kahvaltı yaparak bol bol sohbet ettiler.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1387'nci Sayı
Aralık 2022
Eko Haber - 1986'ncı Sayı
Aralık 2022