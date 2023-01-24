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Burgaz yürüyüşçüleri

Eko Kulis 24.01.2023, 00:33
Burgaz yürüyüşçüleri

Bursa iş dünyası hafta içinde yoğun geçen günlerin stresini hafta son­ları buluşarak Burgaz’da yürüyüş yaparak atıyor. Mümin Pekcan, Adnan Sözeri, İlhan Uslu, Mümin Şentürk, Naci Şahin, Mecit Bo­yacı ve Serdar Sağlam bir araya gelerek önce yürüyüş yaptılar ardından kahvaltı ya­parak bol bol sohbet ettiler.

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