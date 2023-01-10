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BUMKAD’dan Saim Hoca’ya ziyaret

Eko Kulis 10.01.2023, 00:34
BUMKAD’dan Saim Hoca’ya ziyaret

Bursa Mühendis Kadın­lar Derneği (BUMKAD) Başkanı Ülfet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bursa Uludağ Üniversitesi rek­törü Prof. Dr. Saim Kıla­vuz, üniversitenin çalışmaları ve kurumlar arası işbirliği imkanlarını görüştü.

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