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BUMKAD’dan Saim Hoca’ya ziyaret
Eko Kulis 10.01.2023, 00:34
Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) Başkanı Ülfet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, üniversitenin çalışmaları ve kurumlar arası işbirliği imkanlarını görüştü.
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