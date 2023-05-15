BEST Grubu 250. toplantısını yaptı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş Baş­kanı Zeki Zorlu’nun başkanı olduğu Best Grubu’nun, Tuğrul Karasarlıoğlu ev sa­hipliğinde gerçekleştiği 250. toplantı­sında Mustafa Taşdelen, Coşkun İrfan, Sinan Baykal, Işık Uğurtuğ, Ahmet Öze­nalp, Nurullah Altınsoy, Nuri Tike, İlker Oral ve Tahsin Ardıç gündemi ve ekono­miyi değerlendirdi. Toplantıda Nuri Tike’nin de doğum günü kutlandı.