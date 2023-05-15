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BEST Grubu 250. toplantısını yaptı
Eko Kulis 15.05.2023, 20:22
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu’nun başkanı olduğu Best Grubu’nun, Tuğrul Karasarlıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştiği 250. toplantısında Mustafa Taşdelen, Coşkun İrfan, Sinan Baykal, Işık Uğurtuğ, Ahmet Özenalp, Nurullah Altınsoy, Nuri Tike, İlker Oral ve Tahsin Ardıç gündemi ve ekonomiyi değerlendirdi. Toplantıda Nuri Tike’nin de doğum günü kutlandı.
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