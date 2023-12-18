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BESİAD üyelerine değer katacak

Eko Kulis 18.12.2023, 15:29
BESİAD üyelerine değer katacak

﻿BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk ve üyeleri İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu’nu ziyaret etti. Üyelerine değer katacak çalışma ve projelerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdiler.

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