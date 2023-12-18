BESİAD üyelerine değer katacak

﻿BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk ve üyeleri İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu’nu ziyaret etti. Üyelerine değer katacak çalışma ve projelerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdiler.