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BESİAD üyelerine değer katacak
Eko Kulis 18.12.2023, 15:29
BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk ve üyeleri İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu’nu ziyaret etti. Üyelerine değer katacak çalışma ve projelerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdiler.
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