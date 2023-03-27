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Basri Bey’e yeni işinde başarılar
Eko Kulis 27.03.2023, 23:41
BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Uludağ İçecek eski Finans Müdürü Basri Açıkgöz, sigortacılık sektörüne adım attı. Basri Açıkgöz Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.’nin İstanbul Yolu üzerinde Evke Flex’te bulunan ofisine BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve Yönetim Kurulu Üyeleri de ziyarette bulunarak, Basri Açıkgöz’e yeni işinde başarılar dilediler.
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