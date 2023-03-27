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Basri Bey’e yeni işinde başarılar

Eko Kulis 27.03.2023, 23:41
Basri Bey’e yeni işinde başarılar

BALKAN­TÜRKSİAD Yöne­tim Kurulu Sayman Üyesi, Uludağ İçecek eski Finans Mü­dürü Basri Açık­göz, sigortacılık sektörüne adım attı. Basri Açıkgöz Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.’nin İstanbul Yolu üzerinde Evke Flex’te bulunan ofisine BALKANTÜRKSİAD Yöne­tim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve Yönetim Kurulu Üyeleri de ziyarette bulunarak, Basri Açıkgöz’e yeni işinde başarılar dilediler.

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