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Ayhan Denizci Afrika Pazarında

Eko Kulis 09.10.2023, 16:06
Ayhan Denizci Afrika Pazarında

Tekstil üretimi ve pazarlama ala­nında 30 yıla yakın tecrübesi bulunan ve 53 farklı ülkeye ihracat yapan Ayhan De­nizci, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyo­nunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması amacıyla düzen­lenen Kamerun’daki İş Forumu ve B2B görüşmelerine katıldı.

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