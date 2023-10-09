Ayhan Denizci Afrika Pazarında

Tekstil üretimi ve pazarlama ala­nında 30 yıla yakın tecrübesi bulunan ve 53 farklı ülkeye ihracat yapan Ayhan De­nizci, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyo­nunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması amacıyla düzen­lenen Kamerun’daki İş Forumu ve B2B görüşmelerine katıldı.