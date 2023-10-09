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Ayhan Denizci Afrika Pazarında
Eko Kulis 09.10.2023, 16:06
Tekstil üretimi ve pazarlama alanında 30 yıla yakın tecrübesi bulunan ve 53 farklı ülkeye ihracat yapan Ayhan Denizci, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması amacıyla düzenlenen Kamerun’daki İş Forumu ve B2B görüşmelerine katıldı.
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