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Akyapak ailesinin acı günü
Eko Kulis 10.01.2023, 00:36
Makine sektörünün köklü üreticilerinden olan Akyapak Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak’ın kıymetli annesi Refiye Akyapak Hakk’ın rahmetine kavuştu. Levent Akyapak ve kederli ailesine baş sağılığı dileriz.
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