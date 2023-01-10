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Akyapak ailesinin acı günü

Eko Kulis 10.01.2023, 00:36
Akyapak ailesinin acı günü

Makine sektörünün köklü üreticilerinden olan Akyapak Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Le­vent Akyapak’ın kıymetli annesi Refiye Akyapak Hakk’ın rahmetine kavuştu. Levent Akyapak ve kederli ailesine baş sağılığı dileriz.

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