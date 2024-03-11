MARMARAKAF’a BTÜ damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından koordine edilen “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında başlayan bölgesel kariyer fuarları devam ediyor. Bu yıl Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 26-27 Şubat tarihlerinde 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) de paydaş olarak fuarda yerini aldı. Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bir araya getiren fuarın açılışına, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da katıldı. Fuara katılan binin üzerindeki BTÜ’lü öğrenci, firmalarla bir araya gelerek kendilerine iş ve staj fırsatları aradı.