FED yine faiz artırdı

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vur­gulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklen­mesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Piyasaların genel beklentisi FED’in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda FED’in politika faizini 1980’lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20’de kalmıştı.

Fed’in ekonomik verilere yönelik projeksi­yonlarında ise banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedilirken, 2023 sonu için ise yüzde 4,6 ola­rak ifade edildi.

FED mücadeleye devam edecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, Enflasyonun yüzde 2’lik hedeflerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Powell, yüksek enflasyonun devam etti­ğini ve bunun çok büyük bir zorluk meydana getirdiğini dile getirdi.

Powell, “Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 2’ye doğru geldiğini görmek istiyoruz” dedi.

Sıkı para politikasının etkilerini enflasyon üzerinde görmek istediklerini aktaran Powell, erkenden para politikasının gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed’in enflasyonu yüzde 2’ye düşürme taah­hüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Powell, “FED, enflasyon yüzde 2’ye düşene kadar mücadeleye devam edecek” ifadesini kullandı.