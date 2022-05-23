Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) TSİ 19.00'da verilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

WEF'ten yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edeceği belirtildi.

WEF yetkilileri Rusya'dan hiçbir yetkili ismin Forum'a davet edilmediğini belirtti.

Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası medyada çalışan bazı Rus vatandaşlarının ise Forum'a katılmasına engel olunmadığını kaydetti.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan Foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor.

26 Mayıs'ta sona erecek WEF'in bu yılki toplantısının teması ise "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendi.

Türkiye'den şu ana kadar resmi düzeyde katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor.