Avrupa güneşe ve nükleere yöneliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Durmayaz, Rusya- Ukrayna Savaşı’yla birlikte yaşanan enerji krizinin Avrupa ülkelerinin nükleer enerjiye yönelimini artırdığını söyledi.

Enerji krizinden en olumsuz etkilenen bölge olan Avrupa’da da nükleer enerjiye yönelimin arttığına dikkati çeken Durmayaz, şöyle devam etti:

“Avrupa’ya bakacak olursak, elektriğinin yaklaşık yüzde 16’sını 13 reaktör ile nükleer santrallerden sağlayan İngiltere, 8 nükleer reaktörün daha inşasına başlayacağını ve bunun için 120 milyon sterlinlik bir kaynak ayıracağını açıkladı. Belçika ise 2025 yılında kapatmayı planladığı bazı nükleer santrallerin faaliyet süresini 10 yıl uzattı. Yani buradan şunu görüyoruz; Avrupa’ya Rusya’dan sağlanan enerji arzının azalması kısmen de olsa Avrupa’da nükleer santrallere eğilimi artırdı. Nükleer santrallerin tekrar önem kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Rusya’dan doğal gaz ve petrol ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, alternatif enerji kaynaklarına yönelişin hızlandığı gözleniyor.