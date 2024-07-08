İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, resmi ilanların Kamu İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılması gerektiği konusunda uyarıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” hükümlerine göre yapıldığı hatırlatılarak, idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtildi. Genelgede, zorunlu durumlar hariç mevzuat izin vermiş olsa dahi doğrudan temin yönteminin ilk tercih olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.