Bursa Uludağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUDSİAD) yöneticileri, Ekohaber’in Kurucusu Tahsin Ardıç’la bir araya geldi. BUDSİAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dağ yöremizden duayen gazeteci büyüğümüz, Ekohaber’in Kurucusu Tahsin Ardıç’la bir araya geldik. BUDSİAD’ın kuruluş amaçlarını ve çalışmalarımızı kendisiyle paylaştık. Derneğimizin çalışma programı ile başta bölgemiz olmak üzere Bursa ekonomisine yönelik değerlendirme ve önerilerinden istifade ettiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik” denildi.