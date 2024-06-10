Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, yargı-medya ilişkilerinin önemine değinen Başsavcı Solmaz, gelişmiş demokratik toplumlarda halkın hızlı ve doğru haber alma özgürlüğünün sağlanması için yargı ile basının iş birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi. BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, toplam 557 üyesiyle Türkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan BGC’nin, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalıştığını ifade etti. Ziyarette, BGC Bursa Basın Tarihi Müzesi ve Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi de gezildi.