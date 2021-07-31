Yıldırım’da yeşil dönüşüm devam ediyor

Bu kapsamda 2 yılda 15 dönümlük alana 11 mahalle parkının kurulmasına öncülük eden Yıldırım Belediyesi, Vatan Mahallesi Gözde Parkı’nı da vatandaşların istifadesine sunarak hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Parkın açılışı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

‘VATAN MAHALLESİ’NE ÇOK YAKIŞTI’

Yıldırım’ın yeşil kimliğine kavuşması için ilçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız Gözde Parkı’mız inşallah Vatan Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Parkımız toplamda bin 841 metrekarelik alan üzerine kurulmuş olup bunun bin 474 metrekaresi yeşil alandan oluşmaktadır. Gözde Parkı’mız çocuk oyun alanı, spor alanı, sosyal donatı alanı ve yürüyüş yolu ile Vatan Mahalle’mize çok yakıştı. Çocuklarımız güven içerisinde oyunlarını oynarken ailelerimiz de rahat bir nefes almış olacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Yıldırım’ı birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.

1.5 MİLYON METREKARE HEDEFİNE ADIM ADIM

İlçenin çehresini değiştirecek projelerle mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine emin adımlarla yürüyor. Bu kapsamda ciddi projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemize Vakıf Bera Kent Parkı’nı kazandırdık. Balaban Mesire Alanı’nı ağustos ayı içinde hizmete açacak olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın destekleriyle Gökdere Millet Bahçesi’ni de vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Bununla birlikte Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini de gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra, son 2 yılda toplam 15 dönümlük alana 11 mahalle parkı kurduk. 37 dönümlük alanı kaplayan 21 adet parkımızı da yenilerken toplam 12 dönümlük alana kurulacak olan 4 parkımızda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı toplamda 1.5 milyon metrekare artırma hedefiyle yola çıkmıştık. Devam eden projelerimiz tamamlandığında inşallah hedefimize ulaşmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Törende Vatan Mahallesi’ne bir de müjde veren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın en güzel ve en modern kütüphanesi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ilçemize kazandırmıştık. İkinci bir uyumayan kütüphane için de çalışmalarımız sürüyor. Buradan müjdesini vermiş olalım bir kütüphane de Vatan Mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemiz kıymetli büyüğümüz Niyazi Pakyürek’in adını taşıyacak” dedi.

YILDIRIM’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Gözde Parkı açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise Yıldırım’ın zor bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Yıldırım nüfus olarak büyük ancak yüz ölçümü açısından küçük bir ilçe. Bu durumun yarattığı zorluklar var. Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak, tüm zorluklara rağmen Yıldırım’ın çehresini değiştirecek önemli hizmetler yapıyorlar. Bizler de hükümet ve milletvekilleri olarak kendilerine elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Ben Gözde Parkı’nın Yıldırım’a ve Vatan Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın önemli bir değişim geçirdiğini vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, “Yıldırım Belediyesi farklı alanlarda çok önemli projeleri hayata geçiriyor. Kentsel dönüşüm, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları, parklar ve mesire alanları ile birlikte Yıldırım’ın çehresi değişiyor. Ben bu çalışmalar ve insana dokunan hizmetleri nedeniyle Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Gözde Parkı’nın çocuklarımıza, alilere ve Vatan Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile Gözde Parkı hizmete açıldı.