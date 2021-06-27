Yenişehir’de dijital tarıma ilk adım

Güney Marmara’nın tarım ambarı Yenişehir’de çiftçi kooperatiflerine ciddi destekler sağlayan belediye yönetimi, ürün çeşitliliği gibi verimin de artırılması amacıyla başlattığı bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırdı. Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün hazırladığı "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Toprak Analiz Projesi", Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL)'den vize aldı. Proje kapsamında Yenişehir’e kazandırılan “Dijital Toprak Analiz Cihazı” törenle ilçe çiftçisinin hizmetine sunuldu.

Cihazın tanıtımı amacıyla Terziler Köyü’nde düzenlenen tarla gününde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Devletimiz gibi yerel yönetimler olarak bizler de dijitalleşen dünyada tarım sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle yeni nesil teknolojilerin tarımda kullanımını önemsiyoruz. Çünkü sensörler, uydu ve drone gibi yeni nesil teknolojinin kullanımı, emektar çiftçimiz için hem hasat bereketi hem de üretim maliyetlerini düşürmek anlamına geliyor” dedi.

STRATEJİK FAALİYET

“Bugün burada tarımsal değer zincirini elektronik veri veya bilgilerle toplayan, analiz eden ve çiftçimize aktaran cihazlardan bir örneğinin tanıtımını yapıyoruz” diyen Belediye Başkanı Davut Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yönetimine ilçe çiftçisine sağladığı imkândan ötürü teşekkür etti. Başkan Aydın, “Elbette ki tek başına dijital, yani yeni nesil teknolojinin kullanımı tarım alanında yeterli olmaz, olamaz. Mutlak suretle bu teknolojinin geleneksel bilgilerle yoğrulması gerekmektedir. Bu konuda her başlıkta öncü olan Yenişehir çiftçisinin dijital tarımda da en iyi uygulayıcı olacağına inancım tamdır. Çünkü Yenişehirli üretici, tarımın bir vatandaşlık görevi değil, milletimizin bekası ve milli ekonomimizin temeli olmakla birlikte stratejik öneme sahip bir faaliyet olduğunu çok iyi biliyor.”

DOĞRU PLANLAMA

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de dijital tarımda 5 temel amacın bulunduğunu belirterek, “Bu amaçlardan ilki tarım ve hayvancılığın envanterinin çıkarılması. İkincisi üreticinin sırtındaki maliyet yükünün hafifletilmesi ve hasadın artırılması. Üçüncüsü belki de en önemlisi kooperatifçiliğin harekete geçirilmesi. Dördüncüsü ürünün pazarda hak ettiği değeri bulması ve nihai olarak bugün burada olduğu gibi tarım politikası ve planlamasının doğru olarak yapılması” dedi.

Bu arada konuşmaların ardından belirli bir takvime göre ilçe çiftçisinin kullanımına sunulan Dijital Toprak Analiz Cihazıyla, tarım arazilerinde var olan bitki besin elementlerinin tespiti yapılarak, zaman ve işçilikten tasarruf sağlanacak. Toprağın fiziksel yapısı öğrenilecek. Analiz sonucuna göre ürün yetiştirme ve gübreleme önerileri yapılacak. Böylelikle bilinçli ve ihtiyaç oranında yapılacak gübreleme ile maksimum ürün elde edilecek.