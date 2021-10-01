Yenişehir'de iş ile aş birleşiyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 1969’da Vedat Gora tarafından İstanbul’da kurulan; bugün Türkiye’de 7, dünyada ise ikisi Çin’de olmak üzere, ABD, Meksika, Makedonya ve Almanya’da 6 fabrikası bulunan Murat Ticaret Kablo AŞ Genel Müdür Yardımcısı Harun Yıldırım ile firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Coşkun Pesener ile bir araya geldi. Mevcut Yenişehir Sanayi Sitesi’nde belirlenen alana İnegöl, Bartın, Adana, İzmir, Gebze, Tavşanlı ve Kütahya’dan sonra 8. fabrikayı kurma kararı alan firma yöneticilerine teşekkür eden Başkan Davut Aydın, “Başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok alanda orijinal ürün üreticisi ve TIER tedarikçisi firmamızın sahibi ve yöneticilerine davetimizi kırmadığı ve Yenişehir’imize yatırım kararı aldığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

KADIN İSTİHDAMI

Akü kabloları, terminaller, kapşonlar, konnektörler, spiraller, makaronlar, su benzin mazot hortumları, sigorta kutuları, sinyal kolları, takviye penseleri, römork fiş ve prizi gibi pek çok malzemenin üretiminde dünyanın sayılı markalarından Murat Kablo’nun aynı zamanda Türkiye’ye gurur veren yerli ve milli kuruluşlardan biri olduğuna işaret eden Başkan Aydın, “Merkezi Gebze’de bulunan firmamızın Sayın Genel Müdür Yardımcısı Harun Yıldırım ve İK Müdürü Coşkun Pesener ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Yenişehir’deki tesisimizde kadın istihdamına ağırlık vereceğiz. İlk etapta 200 kadınımıza iş imkânı sunacağız” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bugüne “Üretken Belediyecilik” anlayışından hareketle yerel yönetimlerde “iş ile aşı birleştiren” proje ve çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti: “Başta sanayiciler KOBİ’ler ve esnaf olmak üzere tüm üreticilere destek olmak, ihtiyaç duydukları mesleki alanlarda nitelikli elaman teminine katkıda bulunmak, iş ve aşı birleştirme anlayışımızın bir gereğidir. Bu çerçevede Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’imizin tarım ve tarih kenti kimliğine zarar vermeyecek firmaları yatırım için ilçemize davet ederken, vatandaşın iş taleplerine de belediyemizdeki ilgili masalar aracılığıyla karşılık vermeye çalışıyoruz. Nitekim geride bıraktığımız iki yılda 55 bin nüfuslu ilçemizde İŞKUR ve Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında bin vatandaşımızı işe yerleştirdik. Buradaki temel amacımız imkanlarımız ölçüsünde, vatandaşın ekonomik açıdan kendisine yetebileceği kendi özgüvenini, toplum içindeki varlığını ortaya koyabileceği, kendisinin ve ailesinin hayati ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği bir iş sahibi olması.”