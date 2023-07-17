Ulaşımı rahatlatacak düzenleme

Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasına yapılan köprü ile Acemler yönünden gelen araçlar, ‘Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden’ doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanacak. Bu köprünün devamında Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden U dönüşü yapmalarına imkan sağlayacak köprü ile trafik sorunu yaşanmayacak.

Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 6. Fırın Sokak kesişimine yapılan ilave köprüyle de ‘Acemler ve Doğu Yakın Çevre Yoluna’ geçiş sağlanarak, bölgedeki trafik sorunu tamamen ortadan kaldırılmış olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli bölgesine nefes aldıracak köprü imalatı çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa’yı trafik yükünü azaltarak, rahat ulaşılabilir bir şehir haline getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Ulaşım yatırımlarımıza çok yakında Hürriyet ve Yunuseli bölgesinde devam eden çalışmalarımızı da eklemiş olacağız” dedi.