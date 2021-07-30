Türkiye'nin elektrikli otomobil başkenti; Bursa

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hem elektrikli araç kullanımını teşvik etmek hem de elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere BURULAŞ otoparklarında kurduğu şarj ünitelerini hizmete aldı. Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin de Bursa’da üretilecek olması sebebiyle çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, ilk aşamada Merinos Kapalı otoparkı, Millet Bahçesi otoparkı, Fevzi Çakmak otoparkı, Doğanbey otoparkı ve Mihraplı açık otoparkında şarj ünitelerini kurdu.



“Bursa’nın otomotivle ilgili ciddi tecrübesi var”

Mihraplı açık otoparkında hizmet sağlayıcı firma yetkililerinden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şarj ünitesinin kullanımı ve şarj süreci gibi detaylar üzerine sohbet etti. Ziyarette, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem ve BURULUŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da hazır bulundu. Elektrikli araç kullanımının Türkiye'de ve dünyada artmaya başladığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, elektrikli araç sahibi olma oranının da hızla yükseleceğini belirtti. Türkiye’de ‘Devrim’le başlayan ve 60 yıl akamete uğrayan sürecin 27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla tekrar ivme kazandığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, “12 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanımızın ve Bakanların bizzat iştirakleriyle Bursa Gemlik’teki temel atma töreniyle beraber Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilinin startı verildi. Süreç hızlı şekilde devam ediyor. 2022’nin son çeyreğinde elektrikli araçların üretimine başlanacak. TOGG tarafından yürütülen projenin Bursa’da hayat buluyor olması kentimiz için ayrı bir gururdur. Bursa’nın otomotivle ilgili zaten ciddi tecrübesi var. TOGG ile bu süreç daha da taçlanacaktır” dedi.



Şarj istasyonları BURULAŞ otoparklarında

Temiz enerji projelerini her daim teşvik etmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her daim proje ürettiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, elektrikli otomobilin hızla artmasıyla ihtiyaç duyulan şarj istasyonları konusunda da sessiz kalmadıklarını belirtti. Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımız tarafından kullanılmak üzere BURULAŞ otoparklarında şarj üniteleri kurduk. Otoparklardaki şarj üniteleri 22 kilowatlık ünitelerdir. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde bireysel olarak hizmet alabilir. Akaryakıt istasyonları gibi enerji teminiyle ilgili kolaylıklar sağlanacaktır” diye konuştu.



Voltrun Firması Satış ve Pazarlama Müdürü Veysel Yurdagel, elektrikli araç şarj istasyonlarının tamamen yerli imalat olduğunu anlattı. Herhangi bir aracın 2-3 saat içerisinde tamamen şarj edilebildiğini ve tamamen cep telefonunda yönetilebildiğini söyleyen Yurdagel, Türkiye üzerinde yaklaşık 400 şarj noktasında hizmet verdiklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve BURULAŞ’ın destekleriyle yeni bir proje geliştirdiklerini belirten Yurdagel, “Bursa’da 5’i otoparklarda olmak üzere toplamda 10 noktada hizmet sunuyoruz. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için öncelikle şarj istasyon sayısının artması gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi’nin ve BURULAŞ’ın Türkiye’ye örnek girişimleri var. Türkiye’nin uzun yıllar hayalini kurduğu yerli otomobil de elektrikli olacak. Bursa’da bu arabanın doğduğu yer olacak. Bursa’na şarj istasyonlarının yaygınlaşması bu anlamda da önemli olacaktır. Bursa, elektrik araba konusunda Türkiye’nin başkenti olacaktır” dedi.